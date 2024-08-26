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Rizespor'u 5-0 ile geçen Fenerbahçe'den maç sonu açıklama! "Aldığımız farklı galibiyete rağmen..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.08.2024 00:27
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Deplasmanda karşılaştığı Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından resmi hesabından maçın hakemi ve VAR'daki hakemler için sert bir açıklama yayınladı.

Rizespor'u 5-0 ile geçen Fenerbahçe'den maç sonu açıklama! "Aldığımız farklı galibiyete rağmen..."

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Rizespor karşılaşmasının ardından Sarı-Lacivertliler'den beklenmedik bir açıklama geldi.

FENERBAHÇE'DEN HAKEM VE VAR'A TEPKİ

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Açıklamada Rizespor yöetimi ve Rize Emniyetine teşekkür eden Fenerbahçe, karşılaşmanın hakemi Turgut Doman ve VAR kararlarına dikkat çekerek tepki gösterdi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"DİKKAT ÇEKİYORUZ

Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynadığı maça dair bu açıklamayı yapıyoruz.

Öncelikle kafilemizi nazik ev sahipliğinde ağırlayan Rizespor yönetimine teşekkür ediyoruz.

Ayrıca tüm süreçleri hiçbir aksama olmaksızın yöneten Rize Emniyetine teşekkür ediyoruz.

Deplasman tribününde Takımımızı durmaksızın destekleyen büyük taraftarımız iyi ki varsınız!

Bu uzun ve zorlu maraton sizin desteğiniz olmadan olmaz.

İlgili açıklama odağında vurgulamak istediğimiz şudur ki;

Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek ‘mantığı anlaşılmayan’ sarı kartlar gerekse verilmeyen iki penaltı hakem ve VAR’ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir.

Bu yaklaşımın devam etmemesi tek talep ve beklentimizdir.

Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm ilgilileri, hakem yönetimlerindeki soru işaretlerini gidermek adına zaman kaybetmeksizin gereken adımları atmaya davet ediyoruz."

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