Rizespor'un galibiyet serisi sona erdi ama yenilmezlik serisi devam ediyor! Sivasspor karşısında beraberlik...

Çaykur Rizespor ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan çıkmadı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor, 7. dakikada Samu Saiz ile 1-0 öne geçti. Rizespor, 35. dakikada Varesanovic ile eşitliği yakaladı.

Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Rizespor, 11 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Dört maçtır kazanamayan Sivasspor ise 6 puanla 11. basamakta yer buldu.

Rizespor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Sivasspor ise Hatayspor'u konuk edecek.

