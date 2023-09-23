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Rizespor'un galibiyet serisi sona erdi ama yenilmezlik serisi devam ediyor! Sivasspor karşısında beraberlik...

23.09.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan ve oldukça yüksek bir tempoda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Çaykur Rizespor ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan çıkmadı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

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Sivasspor, 7. dakikada Samu Saiz ile 1-0 öne geçti. Rizespor, 35. dakikada Varesanovic ile eşitliği yakaladı.

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Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Rizespor, 11 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Dört maçtır kazanamayan Sivasspor ise 6 puanla 11. basamakta yer buldu.

Rizespor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Sivasspor ise Hatayspor'u konuk edecek.

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