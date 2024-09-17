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Rizesporlu Alikulov, ameliyatsız tedavi ile taburcu oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.09.2024 09:35
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Çaykur Rizespor’da Khusniddin Alikulov, Galatasaray maçında hava topu mücadelesinde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile girdiği ikili mücadele sonrasında beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyatsız tedavi ile taburcu edilen Alikulov, 6. haftada oynanacak Samsunspor maçının kadrosunda olabileceği öğrenildi.

Rizesporlu Alikulov, ameliyatsız tedavi ile taburcu oldu
Khusniddin Alikulov

Khusniddin Alikulov

ÖZB Özbekistan
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray ile RAMS Park’ta karşı karşıya geldiği maçta Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Khusniddin Alikulov, saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etmiş ancak 38. dakikada yerini Amir Hadziahmetovic’e bırakmıştı.

Beyin sarsıntısı nedeni ile hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Özbek futbolcu, yapılan kontrollerde elmacık kemiğine darbe aldığı ortaya çıkmış ve yapılan tetkiklerin ardından elmacık kemiğinde ayrılma olmadığı tesip edildi. Ameliyatsız tedavi ile taburcu edilen Alikulov, Teknik Direktör İlhan Palut görev vermesi halinde Süper Lig’in 6. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçında maske ile oynayabileceği öğrenildi.

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Çaykur Rizespor
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