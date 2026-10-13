Olmaz denen oldu: Futbol tarihinde bir ilk! 2 gol birden attılar...

Çin 2. Ligi'nde Shanxi Union ile Foshan Nanshi arasında oynanan mücadele, futbol sahalarında ender rastlanan bir olaya sahne oldu. Ev sahibi ekibin 5-1 kazandığı karşılaşmada, sahada aynı anda iki top bulunurken her iki top da kaleye girdi. Yaşanan sıra dışı olayın ardından hakemden dikkat çeken bir karar geldi.

İKİ TOP AYNI ANDA OYUNDA KALDI

Çin 2. Ligi'nin 26. haftasında Xi'an kentinde oynanan Shanxi Union - Foshan Nanshi karşılaşmasında yaşanan olay, sosyal medyada gündem oldu.

Karşılaşmanın bir bölümünde topun taç çizgisini geçmesinin ardından sahaya ikinci bir top girdi. Oyunun devam etmesiyle birlikte sahada aynı anda iki top bulunurken futbolcular mücadeleyi sürdürdü.

Bu sırada Foshan Nanshi kalecisi Xiaotian Shi, kalesine doğru ilerleyen iki topu da durduramadı. Böylece futbol sahalarında pek alışık olunmayan bir görüntü ortaya çıktı.

HAKEM GOLÜ İPTAL ETTİ

Konuk ekip oyuncusu Mame Mor Ndiaye, sahada iki top bulunduğunu fark ederek duruma müdahale etmeye çalıştı. Ndiaye, toplardan birini diğerinin yanına doğru yönlendirerek hakemin ve futbolcuların dikkatini çekmek istedi.

Karşılaşmanın hakemi Xu Yan ise pozisyonun tamamlanmasının ardından nizami olmayan şekilde gerçekleşen golü geçerli saymadı. Hakem, kural ihlaline dikkat çekmek için bu yöntemi kullanan Ndiaye'ye de kart gösterdi.

Sıra dışı olayın yaşandığı karşılaşma, Shanxi Union'ın Foshan Nanshi karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle sona erdi.