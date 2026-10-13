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Galatasaray'ın Barcelona maçı öncesi sürpriz! UEFA'dan Fatih Terim kararı: Resmen açıklandı

Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’yı konuk etmeye hazırlanan Galatasaray’da kritik mücadele öncesi dikkat çeken gelişme yaşandı. İşte RAMS Park’ta sahne alacak dev karşılaşmada öncesi tüm detaylar...

Galatasaray'ın Barcelona maçı öncesi sürpriz! UEFA'dan Fatih Terim kararı: Resmen açıklandı
Cevdet Berker İşleyen

Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun 2. haftası bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Galatasaray, Devler Ligi'nde bu sezon seyircisi önünde oynayacağı ilk maçta Barcelona'yı konuk edecek.

RAMS PARK'TA FATİH TERİM SÜRPRİZİ!

Galatasaray ın Barcelona maçı öncesi sürpriz! UEFA dan Fatih Terim kararı: Resmen açıklandı 1

Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçta Fatih Terim, UEFA adına görev yapacak. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Terim, mücadeleyi analiz edecek ve UEFA'ya rapor hazırlayacak.

Fatih Terim, geçtiğimiz sezon Arsenal ile Sporting arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçını takip etmiş ve teknik gözlemci olarak rapor hazırlamıştı.

UEFA eylül ayında bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında teknik gözlemci olarak görev yapacak isimleri duyurmuş ve Fatih Terim'in de bu listede yer alacağı ifade edilmişti.

WILFRIED SINGO FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray ın Barcelona maçı öncesi sürpriz! UEFA dan Fatih Terim kararı: Resmen açıklandı 2

Öte yandan Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Sağlık durumundan dolayı bir süredir takımdan uzak kalan ve bireysel çalışmalar yapan Singo, Barcelona karşısında oynayamayacak.

Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için mücadelede yer alamayacak.

SON 10 MAÇTA SADECE 4 GALİBİYET

Galatasaray ın Barcelona maçı öncesi sürpriz! UEFA dan Fatih Terim kararı: Resmen açıklandı 3

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçının 4'ünden galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 4'er galibiyet ile beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, 14 kez de kalesinde gol gördü.

BARCELONA'NIN EKSİKLERİ

Galatasaray ın Barcelona maçı öncesi sürpriz! UEFA dan Fatih Terim kararı: Resmen açıklandı 4

İspanyol ekibinin kadrosunda, Raphinha, Andreas Christensen, Frenkie de Jong ve Roony Bardghji sakatlıkları nedeniyle yer almadı.
Teknik direktör Hansi Flick, 22 kişilik kadroda şu isimlere yer verdi:

Joan Garcia, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Brian Farinas, Pau Cubarsi, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Xavi Espart, Wojciech Szczesny, Karim Adeyemi, Rodri, Anthony Gordon, Gerard Martin, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Kounde, Eric Garcia, Dominik Livakovic ve Hamza Abdelkarim.

LaLiga'da sezona 8'de 8 yaparak başlayan Barcelona, Devler Ligi'ndeki ilk maçında da Feyenoord'u 5-1 mağlup etmişti.

GALATASARAY-BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray ın Barcelona maçı öncesi sürpriz! UEFA dan Fatih Terim kararı: Resmen açıklandı 5

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Leao, Osimhen.

BARCELONA: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi, Jesus.

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