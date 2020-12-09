Rizesporlu Boldrin: Göztepe maçına da kazanmak için çıkacağız

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam etti. Yeşil-mavililerde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan takım kaptanı Fernando Boldrin, 2 haftadır olumsuz sonuçlar aldıklarını belirterek, "Ancak unutulmaması gereken bir şey var; son iki maça gelene kadar da 6 maçtır takımımız kaybetmiyordu. Bazen takımlar böyle düşüşleri yaşayabilir. Bence çalışmamızda, kazanma hırsımızda hiçbir eksiklik yok. Bu süreci de en iyi şekilde çalışmalarımızla, antrenmanlarımızla atlatacağımızı düşünüyoruz" dedi.

"RİZESPOR İYİ YERLERE GELECEK"

Taraftara da mesaj gönderen Boldrin, "Bize inanmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Biraz kötü bir başlangıcımız oldu, daha sonra iyi gittik. Şimdi biraz kötü gidiş var gibi görünüyor ama öyle olmayacak. Bunu herkese göstereceğiz. Özellikle üst üste 4'üncü galibiyeti alacağımız Hatay maçında yediğimiz son saniye golü biraz takımdaki dengelerimizi, modumuzu, psikolojimizi bozdu. Ondan kurtulmaya çalışıyoruz. İlk kazandığımız maçtan itibaren herkesin inanmasını istiyorum ki Rizespor çok daha iyi yerlere gelecek" diye konuştu.