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Roar kadrosu heyecanlandırdı: Nicole Kidman, Cynthia Erivo ve...

05.03.2021 17:22 | Son Güncelleme:
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Roar kadrosu heyecanlandırdı: Nicole Kidman, Cynthia Erivo ve...

Apple TV+’ın Roar adlı yeni antoloji dizisinde Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Merritt Wever ve Alison Brie rol alacak.

Apple TV+’tan yeni bir antoloji dizisi daha geliyor: Roar!

GLOW’un senaristlerinden Liz Flahive ve Carly Mensch‘in yaratıcısı olduğu dizi, Cecelia Ahern‘in 30 kısa öyküsünü bir araya getirdiği kitabından diziye uyarlanacak ve kara komedi türündeki bir dizi feminist masalı bir araya getirecek. Bu tema üzerinden kadınların yaşadıkları deneyimleri mercek altına alacak.

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Yarım saatlik sekiz bölümden oluşacak olan dizinin oyuncu kadrosunda son olarak The Undoing dizisinde izlediğimiz Nicole Kidman, geçtiğimiz yıl Harriet filmindeki performansıyla Oscar’a aday olan Cynthia Erivo, Unbelievable dizisindeki başarılı oyunculuğyla adından övgüyle söz ettiren Merritt Wever ve GLOW, Community, The Post gibi yapımlarla tanınan Alison Brie yer alıyor.

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Apple ile uzun süreli bir anlaşma imzalayan Liz Flahive ve Carly Mensch’in dizi sorumlusu olarak bulunacağı Roar’un yapımcıları arasında Nicole Kidman da var. Dizinin aynı zamanda GLOW’da birlikte çalışan Alison Brie, Liz Flahive ve Carly Mensch üçlüsünü yeniden bir araya getiriyor.

Oyuncu kadrosuyla heyecan yaratan dizinin yayın tarihi henüz netlik kazanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Nicole Kidman
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