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Robbie Fowler, Brisbane Roar'ın teknik direktörü oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 23.04.2019 11:42 | Son Güncelleme

Liverpool Kulübü'nün unutulmaz golcüsü Robbie Fowler, Avustralya Birinci Futbol Ligi takımlarından Brisbane Roar'ın teknik direktörü oldu.

Robbie Fowler, Brisbane Roar'ın teknik direktörü oldu

Liverpool formasıyla 1990'lı yıllarda attığı gollerle hafızalara kazınan eski İngiliz milli futbolcu Fowler, teknik direktörlük kariyerinin ilk önemli anlaşmasına imza attı.

Brisbane Roar Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Fowler ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Fowler, aktif kariyerine son vermeden önce 2011-2012 sezonunda oynadığı Tayland'ın Muangthong United takımında futbolcu-teknik direktör olarak görev yapmıştı.

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Robbie Fowler Brisbane Roar

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