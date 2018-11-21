MAGAZİN

Robert de Niro ile Grace Hightower ayrıldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.11.2018 17:04 | Son Güncelleme

Oscar ödüllü aktör Robert De Niro (75) ile 20 yılı aşkın süredir birlikte olduğu eşi Grace Hightower (63) ayrılık kararı aldı.

Robert de Niro ile Grace Hightower ayrıldı!

Amerikan basını, bir süredir ayrı yaşayan Robert de Niro-Grace Hightower çiftinin, önümüzdeki haftalarda ayrılıklarını resmi olarak açıklayacaklarını yazdı. 75 yaşındaki oyuncunun, son aylarda davetlere tek başına katılması, bu haberleri güçlendirdi.

De Niro, 1999’da Hightower’a boşanma davası açmış ancak bu dava sonuçlanmadan çift yeniden bir araya gelmişti. İkili, 2004 yılında Martin Scorsese, Meryl Streep ve Ben Stiller gibi isimlerin önünde nikah tazelemişti.

1997’de evlenen çiftin iki çocuğu bulunuyor. ABD'li yıldız, 1976-1988 yılları arasında da Diahnne Abbott ile evliydi.

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Anahtar Kelimeler:
Robert De Niro Grace Hightower

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