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Robert De Niro İstanbul’da restoran açıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.07.2020 11:09 | Son Güncelleme

İstanbul dünyadan yatırım çekmeye devam ediyor.

Robert De Niro İstanbul’da restoran açıyor

İstanbul dünyadan yatırım çekmeye devam ediyor. Robert de Niro’nun da ortağı olduğu dünyaca ünlü restoran İstanbul’da şube açıyor.
Dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro’nun da ortağı olduğu ve 1987’de Beverly Hills’de ilk Matsuhisa restoranını açan Şef Nobu, kısa zamanda Hollywood yıldızlarının favori restoranı ve şefi haline geldi. 1994’te Robert de Niro tarafından ikna edilen Şef Nobu’yu New York’taki ilk restoranlarını açmaya ikna edildi. Robert De Niro nun da ortağı olduğu restoran zinciri şimdi İstanbul’da şube açmaya hazırlanıyor.
Kendi mutfağında zamanla farklı ülkelerin esintilerine yer veren Şef Nobu, Türk mutfağı lezzetlerinin mutlaka kendi mutfağına gireceğini, dünya genelinde Nobu Restoran mutfaklarında lokal malzeme kullanımına dikkat ettiklerini belirtti. Nobu lezzetlerine, Türk mutfağını dahil edebileceğini de ekledi.
Amerika, Avrupa, Meksika ve Karayipler, Orta Doğu ve Afrika, Pasifik Asya ve Güney Amerika’da 32 şehirde faaliyet gösteren Nobu, Peru’ya özel sos ve malzemeleri Japon mutfağına entegre ederek elde ettiği Şef Nobu’nun kendisine özgü stili ve dünyaya yayılan lezzetleriyle biliniyor.
The Ritz-Carlton İstanbul içerisinde hizmet verecek olan 850 metrekarelik alana yayılan, 2 katlı, yüksek tavanlı restorana ayrı bir giriş imkanı sağlanacak.

Robert De Niro İstanbul’da restoran açıyor

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