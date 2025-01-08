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Roberto Carlos evsiz kaldı! Real Madrid tesislerine taşındı... 160 milyon dolarlık servet kriz çıkardı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.01.2025 20:28
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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve Sivasspor ile Akhisarspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Real Madrid efsanesi Roberto Carlos, evsiz kaldı. Eşi Mariana Lucon ile evliliğini sonlandırmaya hazırlanan Carlos'un, eflatun-beyazlıların tesislerinde yaşamaya başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Roberto Carlos evsiz kaldı! Real Madrid tesislerine taşındı... 160 milyon dolarlık servet kriz çıkardı!

Bir dönemin futbol yıldızlarından biri olan Real Madrid, Inter, Fenerbahçe gibi takımlarında formasını giyen Roberto Carlos, zor günler geçiriyor.

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDA

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Brezilya'nın efsane futbolcularından Roberto Carlos, eşi Mariana Lucon'la evliliğini sonladırmaya hazırlanıyor.

160 MİLYON DOLARLIK SERVET

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İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Roberto Carlos'un boşanma sürecinde Real Madrid’in tesislerine taşındığı ifade edildi. 51 yaşındaki efsane futbolcunun, 160 milyon dolarlık serveti nedeniyle boşanma sürecinin zorlu geçebileceği vurgulandı.

REAL MADRID TESİSLERİNDEN KALIYOR

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Boşanma kararı sonrasında, eşi Mariana Lucon'un kendi evlerinde kaldığı, Lucon'un ailesinin ise Carlos'a ait bir diğer evde oturduğu belirtildi. Bu nedenle, Brezilyalı efsanenin geçici olarak Real Madrid tesislerine taşındığı ifade edildi.

YOLU TÜRKİYE'YE DÜŞMÜŞTÜ

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Brezilyalı efsane 2.5 sezon Süper Lig'de sarı - lacivertli formayı terletirken, futbolu Hindistan Süper Ligi'nde bıraktı. Daha sonrasında ise Ülkemizde Sivasspor ve Akhisarspor ile teknik direktörlük görevi yaptı.

Anahtar Kelimeler:
boşanma Roberto Carlos fenerbahçe real madrid
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