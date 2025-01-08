Roberto Carlos evsiz kaldı! Real Madrid tesislerine taşındı... 160 milyon dolarlık servet kriz çıkardı!

Bir dönemin futbol yıldızlarından biri olan Real Madrid, Inter, Fenerbahçe gibi takımlarında formasını giyen Roberto Carlos, zor günler geçiriyor.

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDA

Brezilya'nın efsane futbolcularından Roberto Carlos, eşi Mariana Lucon'la evliliğini sonladırmaya hazırlanıyor.

160 MİLYON DOLARLIK SERVET

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Roberto Carlos'un boşanma sürecinde Real Madrid’in tesislerine taşındığı ifade edildi. 51 yaşındaki efsane futbolcunun, 160 milyon dolarlık serveti nedeniyle boşanma sürecinin zorlu geçebileceği vurgulandı.

REAL MADRID TESİSLERİNDEN KALIYOR

Boşanma kararı sonrasında, eşi Mariana Lucon'un kendi evlerinde kaldığı, Lucon'un ailesinin ise Carlos'a ait bir diğer evde oturduğu belirtildi. Bu nedenle, Brezilyalı efsanenin geçici olarak Real Madrid tesislerine taşındığı ifade edildi.

YOLU TÜRKİYE'YE DÜŞMÜŞTÜ

Brezilyalı efsane 2.5 sezon Süper Lig'de sarı - lacivertli formayı terletirken, futbolu Hindistan Süper Ligi'nde bıraktı. Daha sonrasında ise Ülkemizde Sivasspor ve Akhisarspor ile teknik direktörlük görevi yaptı.