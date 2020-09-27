Roberto Carlos'tan derbi yorumu! Melo'dan flaş yanıt

53 ülkede naklen yayınlanacak dev derbi öncesi bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos açıklamalarda bulundu.
“Türkiye’de bulunduğum 3 yıl boyunca bu büyük maçları oynamaktan gurur duydum. Ve eminim ki Fenerbahçe bu maçı kazanacak. Çünkü Fenerbahçe bu tarz maçları hep kazanır. Haydi Fenerbahçe.”
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak.
FENERBAHÇE GELİYOR! pic.twitter.com/6E6Rl5wREw— Roberto Carlos (@Oficial_RC3) September 27, 2020
Carlos'un paylaşımına Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan yanıt geldi.
“Roberto Carlos abi. Unutma son maçta kim kazandı. Sizi yine yeneceğiz. Şampiyon Cimbom! İmparator Fatih Terim. Fener ağlama.”
Melo sözlerinin ardından bir klasik haline gelen dil çıkarma hareketini yaptı.
“FENER AĞLAMA!” pic.twitter.com/JeBu2Z4jvI— Felipe Melo (@_felipemelo_) September 27, 2020
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