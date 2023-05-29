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Roberto Mancini'den Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo için karar! İtalya Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi

29.05.2023 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve şu sıralar İtalya Milli Takımı'nın başında bulunan Roberto Mancini Uluslar Ligi yarı final mücadelesi öncesi aday kadroyu açıkladı. Açıklanan kadroda Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'nun da ismi yer aldı. İşte detaylar...

Roberto Mancini'den Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo için karar! İtalya Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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15 Haziran tarihinde oynanacak olan Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde İtalya Milli Takımı İspanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala İtalya Milli Takımı yarı final ve final maçı aday kadrosunu açıkladı.

ZANIOLO SÜRPRİZİ

Nicolo-Zaniolo

Açıklanan kadroda Galatasaray’ın İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo’nun ismi de yer aldı. Yıldız oyuncu daha önce 11 kez İtalya A Milli Takımı'nın formasını giymiş ve iki kez de gol sevinci yaşamıştı.

MAÇ EKSİĞİ NEDENİYLE ALMAMIŞTI

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İtalya Milli Takımı'nın tecrübeli çalıştırıcısı Roberto Mancini, 23 yaşındaki yıldızı daha önce oynanan Malta ve İngiltere maçlarına da davet etmeyi düşünmüş, ancak deprem nedeniyle Türkiye'de liglere ara verildiği için çok fazla maç eksiği olması sebebiyle Zaniolo, İtalya Milli Takım kadrosuna alınmamıştı.

Teknik Direktör Roberto Mancini’nin belirlediği aday kadroda şu isimler bulunuyor:

“Donnarumma, Meret, Vicario, Baschirotto, Bonucci, Buongiorno, Di Lorenzo, Florenzi, Gatti, Spinazzola, Toloi, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Verratti, Zaniolo, Berardi, Chiesa, Gnonto, Immobile, Raspadori, Retegui, Zaccagni.”


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