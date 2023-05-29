Roberto Mancini'den Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo için karar! İtalya Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi

15 Haziran tarihinde oynanacak olan Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde İtalya Milli Takımı İspanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala İtalya Milli Takımı yarı final ve final maçı aday kadrosunu açıkladı.

ZANIOLO SÜRPRİZİ

Açıklanan kadroda Galatasaray’ın İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo’nun ismi de yer aldı. Yıldız oyuncu daha önce 11 kez İtalya A Milli Takımı'nın formasını giymiş ve iki kez de gol sevinci yaşamıştı.

MAÇ EKSİĞİ NEDENİYLE ALMAMIŞTI

İtalya Milli Takımı'nın tecrübeli çalıştırıcısı Roberto Mancini, 23 yaşındaki yıldızı daha önce oynanan Malta ve İngiltere maçlarına da davet etmeyi düşünmüş, ancak deprem nedeniyle Türkiye'de liglere ara verildiği için çok fazla maç eksiği olması sebebiyle Zaniolo, İtalya Milli Takım kadrosuna alınmamıştı.

Teknik Direktör Roberto Mancini’nin belirlediği aday kadroda şu isimler bulunuyor:

“Donnarumma, Meret, Vicario, Baschirotto, Bonucci, Buongiorno, Di Lorenzo, Florenzi, Gatti, Spinazzola, Toloi, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Verratti, Zaniolo, Berardi, Chiesa, Gnonto, Immobile, Raspadori, Retegui, Zaccagni.”



