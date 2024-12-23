Roberto Mancini'den teknik direktörlük kariyeriyle ilgili bomba itiraf! "Bir daha asla gitmem!"

2013-14 sezonunda Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Roberto Mancini, teknik direktörlük kariyerine dair dikkat çeken bir itirafta bulundu.

İtalya Milli Takımı ile Euro 2020 zaferi yaşayan Roberto Mancini, 13 Ağustos 2023 tarihinde Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan gelen teklifi kabul ederek görevinden ayrılmıştı. Ancak Mancini'nin Suudi Arabistan serüveni sadece 18 maç sürdü.

"ASLA BÖYLE BİR KARAR ALMAM"

Şu günlerde henüz bir takım ile anlaşmayan Roberto Mancini, Arabistan kariyeri ile ilgili, "İtalya Milli Takımı'nın başındayken ayrılıp Suudi Arabistan'a gittim. Bir daha seçim yapmak zorunda kalırsam asla böyle bir karar almam. Kendi milli takımınıza teknik direktörlük yapmak en iyi iştir" ifadelerini kullandı.

"BİLMEYENLER ÖNCE BENİ TANISIN"

Suudi Arabistan'a parayı tercih ederek gittiğine yönelik soruya Roberto Mancini, "Geçmişim ve başarılarım benim adıma konuşuyor zaten. Bilmeyenler önce beni tanısın, sonra konuşsun" yanıtını verdi.