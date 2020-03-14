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Roberto Mancini'den virüs uyarısı: Evinizde kalın

İTALYA HABERLERİ  | 14.03.2020 16:19 | Son Güncelleme

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, çektiği video ile vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Roberto Mancini'den virüs uyarısı: Evinizde kalın

Bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran ve şu anda İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini, ülkesinde artan korona virüs vakaları sonrası çektiği video ile halkına seslendi.

Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, vatandaşlarına evlerinden çıkmaması konusunda da uyarılarda bulundu.

(İHA)

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