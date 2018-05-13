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Roberto Mancini'nin sözleşmesi feshedildi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.05.2018 13:23 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, Zenit Saint Petersburg'dan resmen ayrılıyor.

Roberto Mancini'nin sözleşmesi feshedildi!

Zenit Saint Petersburg, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'yle yollarını ayırmaya karar verdi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada İtalyan teknik adamla yapılan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği ve Mancini'nin tüm alacaklarından vazgeçtiği duyuruldu. Mancini, Zenit'in bugün Rusya Premier Ligi'nin son haftasında SKA Khabarovsk ile oynayacağı maçta takımının başında son kez sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik adamın yeni durağının İtalya milli takımı olması bekleniyor. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray roberto mancini Zenit Saint Petersburg

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