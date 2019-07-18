Roberto Soldado: Granada büyük bir aile

Sezon sonu Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren İspanyol golcü Roberto Soldado, geçtiğimiz günlerde La Liga ekiplerinden Granada ile sözleşme imzalamıştı. Atılan imzaların ardından Granada taraftarıyla buluşan Soldado, burada kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.
İspanya’ya geri dönmek istediğini belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Başka kulüplerden de teklif geldi ancak Granada'nın geçen sezon nasıl büyük bir aile gibi olduğunu gördükten sonra seçimimi rahatlıkla yaptım" diye konuştu. Roberto Soldado, yaklaşık 300 taraftarın katıldığı törende fotoğraf çektirip forma imzattı. Yıldız golcü gelecek sezon 9 numaralı formayı giyecek.
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