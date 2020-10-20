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Roberto Soldado koronavirüse yakalandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.10.2020 15:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de de forma giyen yıldız golcü Roberto Soldado, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Roberto Soldado koronavirüse yakalandı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Soldado, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Soldado, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Takım arkadaşlarımın yanında olamamak beni üzüyor ama kendimi iyi hissediyorum ve evden bir taraftar gibi takımı destekleyeceğim." açıklamasını yaptı.


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