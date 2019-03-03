Roberto Soldado: Taraftarın desteğiyle odaklanmış durumdayım

Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti. Müsabakada 1 gol atan İspanyol forvet Soldado müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın reaksiyon göstermeyi başardığını belirten tecrübeli futbolcu, “Çok istekli girdiğimiz karşılaşmaydı ama erken gol gördük. Kazanmaya çok ihtiyacımız olan bir akşamda maça başladık. Bu haftada golü gördükten sonra devreye öne girmeyi başardık. Çok fazla geliştirmemiz gereken şeyler var. Hepimizin bunun farkında olduğumuzu düşünüyorum. Herkesin bir adım daha fazla atması gerekiyor. Devre arasına 2-1 önde ve rakipten 1 kişi fazla girdik. Kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Çok kolay şekilde kendimizi sıkıntı sokacak duruma girdik. Çok acı çekiyoruz ondan sonra. Bu duruma getirdikten sonra bir penaltı oldu lehimize ve maçı kazandık. Taraftarların verdiği güç bizim için önemliydi ve onların sayesinde üçüncü golü bulmayı başardık. Onların desteğiyle 3 puanı aldık” ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"