Roberto Soldado Volkan Demirel'den yardım istedi

Spor Toto Süper Lig'de 8 haftada sadece 2 galibiyet alabilen ve tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe'de kadro içerisinde de sıkıntılar dikkat çekiyor. Phillip Cocu döneminde forma şansı bulamayan isimlerin başında gelen Roberto Soldado, düzenli oynayamadığı için çok üzülüyor. Aykut Kocaman döneminde ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan İspanyol forvet, Cocu'nun gelmesiyle bir anda kadro dışında kaldı.

Geçen sezon başında 2+1 yıllık sözleşme yapan Soldado, geçtiğimiz hafta bu sezonki durumuyla alakalı kaptan Volkan Demirel'e dert yakındı. Volkan Demirel, kadro dışı kalmadan önce takımla, sportif direktör Damien Comolli arasında köprü kuruyordu. Bu nedenle de 33 yaşındaki forvet, Fenerbahçe kaptanıyla durumunu konuşarak çözüm aradı. Sözleşmesindeki "20 maç oynarsa, sözleşme uzar" maddesini Volkan'a aktardığı öğrenilen Soldado'nun, her türlü kolaylığa hazır olduğunu söylediği vurgulandı.

NET TAVIR

Soldado'nun, "Gidip konuşalım ve gerekirse sözleşmedeki bu maddeyi kaldırabileceğimi söyleyelim. Korkmasınlar, hiç sorun çıkarmam. Yeter ki forma giyebileyim, oynayayım. Maddeden korkmasınlar, ben oynamak istiyorum" dediği öğrenildi. Bunun üzerine Volkan'ın da yönetime konuyu açtığı ve Soldado'nun yaşadığı rahatsızlığı anlattığı belirlendi.