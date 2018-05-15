SPOR

Robin van Persie emekli olmayı düşünmediğini söyledi!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.05.2018 09:20 | Son Güncelleme

Sezon sonunda emekli olup olmayacağı büyük merak konusu olan Robin van Persie, kararını resmen açıkladı. Robin van Persie, şu an emekli olmayı düşünmediğini söyledi.

Robin van Persie emekli olmayı düşünmediğini söyledi!

Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Hollandalı futbolcu Robin van Persie, en az bir yıl daha futbol oynamaya devam edeceğini açıkladı.

Kariyeriyle ilgili Hollanda basınına açıklamada bulunan 34 yaşındaki Van Persie, "Futbolu bırakamayacak kadar sevdalıyım. Devam edeceğim." dedi.

Sakatlıktan ve fiziki yorgunluktan dolayı bir süre önce futbolu bırakmayı düşündüğünü belirten Hollandalı yıldız, "Vücudumda gerileme olduğunda moralim bozuluyordu. Hollanda Kupası finalinde oynayabilmek için çok zorlandım ve büyük mücadele verdim." ifadelerini kullandı.

Final maçı sonrası eşi, teknik direktörü ve kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmelerin iyi geçtiğini aktaran Van Persie, "Futbolu bırakmayı düşünmek beni ürkütüyordu. Her hafta dolu bir statta futbol oynamak istediğimin farkına vararak devam etme kararı aldım. Anlaşılan daha bırakma aşamasına gelmemişim. Dileğim 40 yaşına kadar futbol oynamak." değerlendirmesinde bulundu.

Genç kız ormanda bu halde bulundu Genç kız ormanda bu halde bulundu
Bakanlar Kurulu sonrası çok sert açıklama!Bakanlar Kurulu sonrası çok sert açıklama!
Mezarlıktaki Gizemli Kız tartışması sürüyor! İkiye bölündülerMezarlıktaki Gizemli Kız tartışması sürüyor! İkiye bölündüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
robin van persie feyenoord

En Çok Okunan Haberler

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? 2'li ve 3'lü averaj hesapları

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? 2'li ve 3'lü averaj hesapları

Yılmaz Vural Sakaryaspor'u tuttuğunu açıkladı!

Yılmaz Vural Sakaryaspor'u tuttuğunu açıkladı!

Spor yazarları Karabükspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları Karabükspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Tzavellas, Emre Akbaba'nın Beşiktaş'a transfer olacağını söyledi!

Tzavellas, Emre Akbaba'nın Beşiktaş'a transfer olacağını söyledi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Robin van Persie emekli olmayı düşünmediğini söyledi!

Robin van Persie emekli olmayı düşünmediğini söyledi!

Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Paolo Guerrero'nun cezası 14 aya yükseltildi!

Paolo Guerrero'nun cezası 14 aya yükseltildi!

Talisca ve Giuliano, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alamadı

Talisca ve Giuliano, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alamadı

Fatih Terim Avrupa'nın en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasında!

Fatih Terim Avrupa'nın en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasında!

Alex Telles'in göndermesi Fenerbahçelileri çıldırttı!

Alex Telles'in göndermesi Fenerbahçelileri çıldırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.