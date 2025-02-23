Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu! Her şeyin başladığı yere geri döndü...

Robin van Persie, Heerenveen'den ayrılmasının ardından Hollanda'nın en güçlü ekiplerinden Feyenoord'un yeni teknik direktörü olarak resmen açıklandı. 41 yaşındaki Van Persie, sezon başından bu yana Heerenveen'i çalıştırıyordu ancak kulüpten ayrılarak hemen Feyenoord'un başına geçti.

VAN PERSİE'YE ŞAMPİYONLAR LİGİ FIRSATI

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ile karşılaşacak. Kasım ayında Erik ten Hag ile birlikte Manchester United'dan ayrılan eski yardımcı antrenör Rene Hake, Van Persie'nin yardımcılarından biri olarak görevlendirildi. Şu anda Eredivisie'de üçüncü sırada yer alan ekip, lider Ajax’ın 13 puan gerisinde bulunuyor. Hollandalı yıldız, 2001-02 sezonunda Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek UEFA Kupası'nı kazanan Feyenoord takımının bir parçasıydı.