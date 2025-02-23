SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu! Her şeyin başladığı yere geri döndü...

Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu! Her şeyin başladığı yere geri döndü...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
23.02.2025 14:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar Fenerbahçe'de forma giyen eski dünya yıldızı futbolcu Robin Van Persie, futbolculuk kariyerine başladığı ve çocukluk kulübü olan Feyenoord'un teknik direktörlük görevine getirildi.

Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu! Her şeyin başladığı yere geri döndü...

Robin van Persie, Heerenveen'den ayrılmasının ardından Hollanda'nın en güçlü ekiplerinden Feyenoord'un yeni teknik direktörü olarak resmen açıklandı. 41 yaşındaki Van Persie, sezon başından bu yana Heerenveen'i çalıştırıyordu ancak kulüpten ayrılarak hemen Feyenoord'un başına geçti.

VAN PERSİE'YE ŞAMPİYONLAR LİGİ FIRSATI

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ile karşılaşacak. Kasım ayında Erik ten Hag ile birlikte Manchester United'dan ayrılan eski yardımcı antrenör Rene Hake, Van Persie'nin yardımcılarından biri olarak görevlendirildi. Şu anda Eredivisie'de üçüncü sırada yer alan ekip, lider Ajax’ın 13 puan gerisinde bulunuyor. Hollandalı yıldız, 2001-02 sezonunda Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek UEFA Kupası'nı kazanan Feyenoord takımının bir parçasıydı.

Canlı Skor

Felipe Melo derbi için net konuştuFelipe Melo derbi için net konuştu
İşte derbinin şifresi! Galatasaray-Fenerbahçe maçına saatler kala rakamlar herkesi şaşırttı... İşte derbinin şifresi! Galatasaray-Fenerbahçe maçına saatler kala rakamlar herkesi şaşırttı...
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'de iki vekile yeni görev! Gökçek oranın başına geçecek

AK Parti'de iki vekile yeni görev! Gökçek oranın başına geçecek

Rozetlerini bizzat Erdoğan taktı! 3 vekil AK Parti'ye katıldı

Rozetlerini bizzat Erdoğan taktı! 3 vekil AK Parti'ye katıldı

İşte derbinin şifresi! Galatasaray-Fenerbahçe maçına saatler kala rakamlar herkesi şaşırttı...

İşte derbinin şifresi! Galatasaray-Fenerbahçe maçına saatler kala rakamlar herkesi şaşırttı...

Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den derbi analizi

Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den derbi analizi

Roberto Mancini'den flaş açıklamalar! "Dönebilirim" Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ne dedi?

Roberto Mancini'den flaş açıklamalar! "Dönebilirim" Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ne dedi?

Felipe Melo derbi için net konuştu

Felipe Melo derbi için net konuştu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.