SPOR

Robinho'nun Kayserispor maçında gördüğü kartın sebebi ortaya çıktı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 30.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor forması giyen Brezilyalı Robinho dikkat çeken bir hareketin altına imza attı. Robinho, Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını kupada çekecek ve ligde sahada olacak.

Robinho'nun Kayserispor maçında gördüğü kartın sebebi ortaya çıktı

Süper Lig'de Sivasspor'da Robinho, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle 4. kartını aldı, cezalı duruma düştü.

Sivasspor'un dünyaca ünlü yıldızı Robinho, Kayseri deplasmanında ikinci sarıdan oyun dışında kalmıştı. Maçın ilk yarısında bu sezonki 4. sarı kartını görüp cezalı duruma düşen Brezilyalı yıldız, uzatmalarda ise hafta içinde oynanacak kupa maçını düşünerek ikinci sarıdan oyundan atıldı.

Kural gereği cezasını ilk resmi maçta, yani Bodrumspor'a karşı çekecek olan Robinho, Konyaspor mücadelesinde ise sahada olabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor robinho

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