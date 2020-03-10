Robinho'nun yeni adresi Santos

Şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Robinho'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Robinho, Başakşehir'den ayrılacak ve eski takımı Santos'a dönecek. Haberde Robinho'nun aylık 92 bin Euro kazanacağı yazıldı.

