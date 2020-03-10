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Robinho'nun yeni adresi Santos

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 10.03.2020 11:44 | Son Güncelleme

Başakşehir forması giyen Robinho'nun eski takımı Santos'a döneceği yazıldı. Brezilya basını, yıldız oyuncunun Santos'tan aylık 92 bin Euro kazanacağını öne sürdü.

Robinho'nun yeni adresi Santos

Şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Robinho'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Robinho, Başakşehir'den ayrılacak ve eski takımı Santos'a dönecek. Haberde Robinho'nun aylık 92 bin Euro kazanacağı yazıldı.

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