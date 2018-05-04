SPOR

Robinho: Şampiyonluk yarışında Galatasaray bir adım öne geçti

SİVASSPOR HABERLERİ  | 04.05.2018 23:16 | Son Güncelleme

Sivasspor, bir yandan Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verirken bir yandan Medipol Başakşehir karşısında aldığı sürpriz beraberlik ile evine mutlu dönüyor. Maç sonrası Robinho, samimi açıklamalarda bulundu.

Robinho: Şampiyonluk yarışında Galatasaray bir adım öne geçti

Sivasspor'un dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Robinho Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Sivasspor'da mutlu olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, şampiyonluk adayını açıkladı.

Maçın kaderinin kendilerinin ellerinde olduğunu belirten Robinho; ''İkinci yarı çok farklı başladık topa sahip olduk. Oyunu ikinci yarı olarak kabul ediyorum rakip 10 kişi oynadı ve kaderi biz belirledik.'' dedi.

Samet Aybaba ile arasındaki diyalog ve gol sonrası Başakşehirlilerin tepkisini çeken hareketine değinen yıldız golcü: ''Samet Aybaba çok kaliteli ve çok karakterli. Benim için oyuna sonradan girmek sorun değil, futbolu seviyorum çünkü. Başakşehir kulübesinin arkasındaydı oğlum, gol sevincimi oğlumla paylaşmak istedim. Amacım başka bir şey değildi.'' ifadelerini kulalndı.

Sivas'ta ki yaşantısı hakkında yaptığı açıklamada ise, ''Sivas'ta çok mutluyum, çok iyi bir takımımız var. Şehrin insanları da bizlere destek veriyor.'' derken, şampiyonluk adayı sorulduğunda, ''Galatasaray biraz daha ön plana çıkıyor şampiyonluk yarışında.'' diyerek konuşmasını sonlandırdı.

İnternette en çok bakın neler aranıyorİnternette en çok bakın neler aranıyor
İzmir'de yakalanmıştı! 700 kişilik katliamı kabul ettiİzmir'de yakalanmıştı! 700 kişilik katliamı kabul etti
Bu numara ararsa sakın açmayın!Bu numara ararsa sakın açmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
robinho Demir Grup Sivasspor

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

Medipol Başakşehir 1 - 1 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

Medipol Başakşehir 1 - 1 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

UEFA resmen açıkladı

UEFA resmen açıkladı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmaması nedeniyle savunmasını PFDK'ya gönderdi!

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmaması nedeniyle savunmasını PFDK'ya gönderdi!

Ahmet Sivri, Galatasaray ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı!

Ahmet Sivri, Galatasaray ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Robinho: Şampiyonluk yarışında Galatasaray bir adım öne geçti

Robinho: Şampiyonluk yarışında Galatasaray bir adım öne geçti

Samet Aybaba: Erken gol bulsak kazanabilirdik

Samet Aybaba: Erken gol bulsak kazanabilirdik

Samet Aybaba: Başakşehir bizi ilgilendirmez

Samet Aybaba: Başakşehir bizi ilgilendirmez

Samet Aybaba: Hiçbir takımdan teklif almadım

Samet Aybaba: Hiçbir takımdan teklif almadım

Sivasspor'da yüzler gülüyor

Sivasspor'da yüzler gülüyor

Samet Aybaba: Sevdiğim hiçbir hakem yok

Samet Aybaba: Sevdiğim hiçbir hakem yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.