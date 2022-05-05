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Robotex Türkiye, öğrencileri Antalya'da buluşturacak

05.05.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Dünyadaki En Büyük Robotik Festival” olarak bilinen organizasyon 7-8 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak

Uluslararası Robotex 2022'nin bir ayağı olan Robotex Türkiye, 7-8 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının ana partnerliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi'nin desteği ile ilki 2019'da düzenlenen festival, küresel salgın sürecinde çevrim içi yapılan yarışmaların ardından, bu yıl yeniden yüz yüze gerçekleştirilecek.

Yerli yabancı 700'den fazla öğrencinin ve 187 takımın katılımıyla 15 kategoride yarışmaların yapılacağı festivale, 2 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Festivalde, Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve Makine Bölümü öğrencilerinden oluşan teknoloji girişimcileri, Ar-Ge aşamasında bulunan sürücüsüz araç ROTA Otonom'u sergileyecek.

Ayrıca Robotex Türkiye'de dereceye giren takımlar, kasımda Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenecek Uluslararası Robotex 2022'ye katılmaya hak kazanacak.

Festivalin kurucularından Zülal İnan, yaptığı açıklamada, hem Antalya hem de Türkiye için robotik, bilişim, teknoloji, inovasyon, fütürizm ve girişimcilik alanında kendini geliştirmek isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunulduğunu belirtti.

Robotex Türkiye, hafta sonu Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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