Robotun önüne dikildi, polis gelince de çekilmedi! Gözaltına alındı

ABD'nin Philadelphia kentinde yaşanan bir olay, otonom teslimat robotlarının istihdam üzerindeki etkilerine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Bir teslimat robotunun önüne geçerek hareket etmesini engelleyen Carolyn Marvin isimli kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Philadelphia polisi, Marvin’i kamu düzenini bozmakla suçladı.

TESLİMAT ROBOTUNUN ÖNÜNDEN ÇEKİLMEYİ REDDETTİ

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Marvin, teslimat robotlarına neden karşı çıktığını şu sözlerle anlattı:

“Bu robotların insan kuryelerin işlerini aldığını biliyorum. Bu yüzden onları her gördüğümde önlerinde durup ilerlemelerini engelleyerek protesto ediyorum.”

Olay yerine gelen polis ekipleri Marvin’den robotun yolundan çekilmesini istedi. Ancak Marvin’in bu talebi reddetmesi üzerine polis, kadını kelepçeleyerek gözaltına aldı. Yaşananlar kameraya kaydedildi ve olay medyada geniş yankı uyandırdı.

TESLİMAT ROBOTLARI TEPKİ ÇEKİYOR

Philadelphia şehir merkezinin sokaklarında yaygınlaşan teslimat robotları tepki çekiyor. Bu yılın başlarında Center City bölgesinde de bir teslimat robotu tekmelenerek devrilmişti.

Robotaksiler, teslimat robotları ve yapay zekâ ajanları gibi otonom sistemlerin, özellikle düşük vasıflı çalışanların işlerini nasıl etkilediğine ilişkin endişeler de giderek büyüyor.

Kaynak: The Verge

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