SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba

Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" performansıyla Bucks'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Milwaukee Bucks'ı 122-115 yendi.

Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" performansıyla Bucks'ı yendi
Berker İşleyen

Fiserv Forum'da Bucks'a konuk olan Rockets'ta 39 dakika süre alan Alperen Şengün, 23 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle oynadı.

Konuk takımda Kevin Durant 31 sayı, 3 ribaunt, 7 asistle en skorer isim oldu. Reed Sheppard ve Jabari Smith Jr, galibiyete 16'şar sayılık katkı sağladı.

Ev sahibi ekipte Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 8 ribaunt, 3 asistlik performans sergilerken, Ryan Rollins 19 sayı, 5 asist, Myles Turner 13, Cole Anthony 12 sayı kaydetti.

THUNDER, DEPLASMANDA KAZANDI

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan son şampiyon Oklahoma City Thunder, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 114-100 yenerek 10. galibiyetini elde etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle takımını sırtlarken, Ajah Mitchell 21 sayı, Isaiah Hartenstein 18 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Grizzlies'ta ise Jaren Jackson Jr 17 sayı, 7 ribaunt, Cedric Coward 13 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andıGalatasaray Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı
UEFA’dan Oğuzhan Çakır’a görevUEFA’dan Oğuzhan Çakır’a görev
Anahtar Kelimeler:
NBA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Balıkesir'de peş peşe depremler!

Balıkesir'de peş peşe depremler!

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.