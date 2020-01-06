Rodallega'dan Galatasaray'a transfer önerisi

Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega, A Spor'da Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao ve transfer gündemindeki Jeison Murillo için konuştu.
Radamel Falcao'nun eski günlerine döneceğini kaydeden Rodallega, "Falcao çok pozitif bir insan. Galatasaray'a çok fazla katkısı olacak. Futbol dışında da arkadaşız, çok büyük bir karakter, çok büyük futbolcu. Belki şartlar ilk geldiğinde elverişli değildi, istediği katkıyı veremedi ama 2. yarıda çok katkı verecektir. Ondaki yetenek ve mental zirveyi çok fazla futbolcuda göremezsiniz. İnsanlar kötü düşünmesin, Falcao çok katkıda bulunacak Galatasaray'a" ifadelerini kullandı.
Sampdoria'da oynayan Kolombiyalı stoper Murillo'nun transfer durumunda Galatasaray'a katkı sağlayabileceğini de kaydeden tecrübeli oyuncu, "Murillo'nun büyük futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Barcelona'nın kapısından dönen bir oyuncu. Galatasaray'a gelirse büyük katkıda bulunacaktır" dedi.
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