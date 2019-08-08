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Rodrigues'ten olay hareket! Galatasaray paylaşımlarını beğendi...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Galatasaray'da Donk ve Mert Çetin'in Süper Kupa zaferi sonrası yaptığı paylaşımları beğendi.

Rodrigues'ten olay hareket! Galatasaray paylaşımlarını beğendi...

Fenerbahçeli Garry Rodrigues, eski takımı Galatasaray'dan Ryan Donk ve idari menajer yardımcı Mert Çetin'in dün akşamki Süper Kupa zaferiyle ilgili paylaşımlarını beğendi. Yıldız futbolcunun bu hareketine Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi. Rodrigues kısa süre sonra beğenilerini geri çekti.

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Anahtar Kelimeler:
rodrigues Spor Toto Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
eee ne olmuş oda bir Galatasaraylı fenevde oynuyor olabilir ama adamın ruhunda aslan yatıyor
BEĞENECEK TABİİ KİM BOŞADI O KISRAĞI
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