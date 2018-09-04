Roger Federer, John Milman'a yenilerek ABD Açık'a 4. turda veda etti

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada sekizinci gün maçları sona erdi.

Kariyerinde 5 ABD Açık şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Federer, dünya klasmanında 55. sırada yer alan Avustralyalı John Millman ile karşılaştı.

Toplam 3 saat 34 dakika süren karşılaşmada Federer'i 3-6, 7-5, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup eden Millman, çeyrek finale yükseldi.

ABD Açık'ta iki şampiyonluk yaşayan Sırp Novak Djokovic, Portekizli rakibi Joao Sousa'yı 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek son 8 tenisçi arasına kaldı.

31 yaşındaki Djokovic, çeyrek finalde Millman'ın rakibi oldu.

Tek erkeklerdeki diğer 4. tur mücadelesinde Japon Kei Nishikori, Alman Philipp Kohlschreiber'i 6-3, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı.

Nishikori, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile karşılaşacak.

Sharapova'dan erken veda

Kariyerinde 5 grand slam zaferi bulunan Rus Maria Sharapova, İspanyol Carla Suarez Navarro'ya 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya dördüncü turda veda etti.

Diğer dördüncü tur maçlarında ABD'li Madison Keys, Slovak Dominika Cibulkova'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0, Japon Naomi Osaka da Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 6-3, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Carla Suarez Navarro ile Madison Keys, Naomi Osaka ile de Lesia Tsurenko eşleşti.

