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Roger Federer kimdir, aslen nereli? Roger Federer kaç yaşında ve tenisi bıraktı mı?

24.09.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçreli tenisçi Roger Federer'in emekli olmasının ardından ünlü tenisçinin hayatı merak ediliyor. Federer'in yaşı ve memleketi gibi konular merak konusu oldu. Peki Roger Federer kimdir, aslen nereli? Roger Federer kaç yaşında ve tenisi bıraktı mı? İşte hayatı ve merak edilenler...

Roger Federer kimdir, aslen nereli? Roger Federer kaç yaşında ve tenisi bıraktı mı?

Ünlü tenisçi Roger Federer emekli oldu. Tenis sporuna senelerdir emek veren ismin hayatı sorgulanmaya başlandı. Federer'in tenise altı yaşında başladığı biliniyor. Peki Roger Federer kimdir?

ROGER FEDERER KİMDİR?

8 Ağustos 1981'de İsviçre Basel'de dünyaya geldi. Federer tenise altı yaşında başladı. Dokuz yaşında grup dersleri almaya başladı. Bir sene sonra özel koç gözetimi altına girdi. 12 yaşına kadar futbol ile tenis oynamayı sürdürdü, daha sonra sadece tenise yoğunlaşmakta karar kıldı. 14 yaşında ulusal şampiyon oldu ve İsviçre Ulusal Tenis Merkezi'nde eğitim görmeye hak kazandı. 1998'de Wimbledon Juniors ve sezon sonu Orange Bowl turnuvası şampiyonu olarak profesyonel tenis hayatına geçti.

Wimbledon'da 8 kez kupaya uzanarak turnuva tarihinin en başarılı erkek tenisçisi olan İsviçreli yıldız, 103 ATP şampiyonluğu ve 20 grand slam zaferi yaşadı.

Yıldız tenisçi, sportmen ve alçakgönüllü karakteri, oyuna yaptığı katkıları, hırsı ve estetik vuruşlarıyla, tenisseverlerin gönlünde "Ekselansları" unvanıyla ödüllendirildi. Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Sırp Novak Djokovic arasında yaşanan, "Büyük Üçlü" olarak adlandırılan ezeli rekabet, tenisin yanı sıra spor tarihinin en parlak dönemleri arasına adını altın harflerle yazdırdı. Bu üç tenisçi arasındaki maçları, milyonlarca sporsever ekran başından keyifle izledi.

Toplam 310 hafta boyunca dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Federer, üst üste 237 hafta bir numarada kalan tenis tarihinin tek ismi olarak tarihe geçti. 103 ATP turnuvası şampiyonluğuyla tüm zamanların en çok turnuva kazanan ikinci ismi konumundaki Roger Federer, Nadal (22) ve Djokovic'in (21) ardından 20 kezle tek erkeklerde en çok grand slam kazanan üçüncü tenisçi konumunda.

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