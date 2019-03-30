Roger Federer Miami Açık'ta finale kaldı

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda 4 numaralı seribaşı Roger Federer, tek erkekler yarı finalinde Denis Shapovalov'u 2-0 yenerek finalde ABD'li John Isner'in rakibi oldu. ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasına, tek erkekler yarı final maçlarıyla devam edildi. İsviçreli 37 yaşındaki tenisçi Federer, 1 saat 12 dakika süren mücadelenin ardından 19 yaşındaki Kanadalı Shapovalov'u 6-2 ve 6-4'lük setler 2-0 mağlup etti.
Diğer yarı final mücadelesinde ABD'li 7 numaralı seribaşı John Isner, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'i 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek finalde Federer ile eşleşti. Turnuvada bugün, tek kadınlar finalinde Çek Karolina Pliskova ile Avustralyalı Ashleigh Barty TSİ 20.00'de karşılaşacak. Tek erkekler finali ise yarın oynanacak.
Çakır çaldı, Al Nassr oynadı
F.Bahçe'nin yıldızı İtalya'yı karıştırdı
Ali Koç acı reçeteyi açıkladı!
Loris Karius için flaş iddia
Galatasaray'dan UEFA açıklaması
'Transferime Fikret Orman izin vermedi'
Galatasaray'da sakatlık şoku! İşte yıldız ismin durumu
Yıldız oyuncu arabasını bordo maviye boyadı
Cüneyt Çakır'a dev görev
Tim Cahill emekliye ayrıldı
Ünal Karaman'dan oyuncularına uyarı
Francesco Totti'den Real Madrid itirafı!
Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!
80 milyonluk bomba transfer! Rekor kırdılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum