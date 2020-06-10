Roger Federer sezonu kapadı

Erkekler dünya sıralamasında 4. basamakta bunan Roger Federer, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle 2020 sezonunu kapattığını duyurdu.
Tarihte en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçi unvanının sahibi olan Federer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağ dizimin durumunun rehabilitasyon sürecinde kötüye gitmesi sonrası bir operasyon daha geçirdim. 2017'de yaptığım gibi en yüksek düzeyde tenis oynamak için yüzde 100 hazır oluncaya kadar kendime gereken zamanı vermeyi planlıyorum. 2021 sezonu başlangıcında herkesi yeniden görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
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