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  4. Roger Federer veda ediyor! 41 yaşındaki 'Ekselansları' kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası'nda son maçına çıkıyor

Roger Federer veda ediyor! 41 yaşındaki 'Ekselansları' kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası'nda son maçına çıkıyor

23.09.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tenis'in efsanesi Roger Federer kariyerine noktayı koyuyor. 41 yaşına birçok başarı sığdıran ve tenis sporunun öncüsü olan Federer, Laver Kupası'nda son maçına çıkarak emekli olacak. 41 yaşındaki İsviçreli raket emeklilik kararını hiç kolay vermediğini söyleyerek, "Dizimdeki problem beni bırakmadı, yapılan testlerde beni tatmin etmeyen sonuçlar aldım. Dürüst olmak gerekirse artık devam etmek istemiyordum. Bu yüzden kendi kendime 'bitti' dedim." diye konuşmuştu.

Roger Federer veda ediyor! 41 yaşındaki 'Ekselansları' kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası'nda son maçına çıkıyor

İsviçre'nin yetiştirdiği en başarılı sporcuların başında gelen Roger Federer, tenis kariyerine bu akşam çıkacağı son maçla noktayı koyuyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Laver Kupası'nda mücadele edecek Federer, Pazar günü sona erecek organizasyonda Avrupa ve dünya takımları karşı karşıya gelecek.

ÇİFTLERDE KORTA ÇIKACAK

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Laver Kupası sonrasında emekli olacağını açıklayan 41 yaşındaki Federer, üç kez operasyon geçirdiği dizinin tam olarak iyileşmemesi nedeniyle sadece çiftlerde korta çıkacak. İspanyol Rafael Nadal ile kortu paylaşacak. Federer'in çekilmesinin ardından yerini İtalyan Matteo Berrettini alacak.

"TENİSTEN UZAK KALMAK İSTEMİYORUM"

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"Dizimdeki problem beni bırakmadı, yapılan testlerde beni tatmin etmeyen sonuçlar aldım. Dürüst olmak gerekirse artık devam etmek istemiyordum. Bu yüzden kendi kendime 'bitti' dedim. Gelecekte ne yapacağıma henüz karar vermedim ama bana her şeyimi veren tenisten uzak kalmak istemiyorum"

SON ŞAMPİYONLUK 2018'DE

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8 kez şampiyonluk mutluluğu yaşadığı Wimbledon'ı tek erkeklerde en çok kazanan sporcu olarak tarihe geçen Federer, son şampiyonluğuna 2018 yılında ulaşmıştı. Toplam 310 hafta zirvede kalarak bu alanda uzun süre rekoru eline tutan Federer, geçtiğimiz sezon Novak Djokovic'in yükselişiyle ikinci sıraya gerilemişti.

Grand slam turnuvalarında 22 şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ile 21 kez kupaya uzanan Djokovic, bu süreçte "en çok grand slam kazanan erkek sporcu" listesinde Federer'in üstüne çıktılar.

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