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Roger Federer Wimbledon çeyrek finalinde Kevin Anderson'a 3-2 yenilerek elendi!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.07.2018 20:46 | Son Güncelleme

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Kevin Anderson, 1 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Roger Federer Wimbledon çeyrek finalinde Kevin Anderson'a 3-2 yenilerek elendi!

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde tek erkeklerde iki çeyrek final karşılaşması sona erdi.

Turnuvanın son şampiyonu 1 numaralı seribaşı Roger Federer, dünya klasmanında 8. sırada yer alan Güney Afrikalı Kevin Anderson ile karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İsviçreli Federer, Anderson karşısında ilk iki seti 6-2 ve 7-6 alarak 2-0 öne geçti. Toparlanan Anderson, sert servislerinin yardımıyla sonraki setleri 7-5 ve 6-4 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi. İki oyuncunun birbirine üstünlük kurmakta zorlandığı final setini 13-11 alan Anderson, 4 saat 14 dakika süren karşılaşmayı 3-2 kazanarak büyük sürprize imza attı.

Wimbledon'da üst üste 34 set kazanan İsviçreli Federer, bu mağlubiyetle serisini bozdu. 32 yaşındaki Anderson ise kariyerinde ilk kez Wimbledon'da yarı finale kaldı. Güney Afrikalı tenisçi, bu turda, Kanadalı Milos Raonic ile ABD'li John Isner arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Tek erkeklerde 12 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ise 24 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori'yi 6-3, 3-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Djokovic, dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile 5 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin Del Potro ile arasındaki mücadelenin galibiyle yarı finalde eşleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Roger Federer wimbledon

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