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Roger Federer yeni yıla zaferle başladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.01.2019 13:38 | Son Güncelleme

Teniste 2019 sezonunun açılış turnuvası Hopman Kupası'nın tek erkekler finalini, Alexander Zverev'i 2-0 yenen Roger Federer kazandı.

Roger Federer yeni yıla zaferle başladı

Avustralya'nın Perth kentinde düzenlenen ve ülke takımlarının karşılaştığı organizasyonun tek erkekler finalinde İsviçre'yi temsil eden dünya 3 numarası Roger Federer ile Almanya adına yarışan dünya 4 numarası Zverev karşılaştı.

Mücadelenin setlerini zorlanmadan 6-4 ve 6-2 kazanan Federer, İsviçre'yi Almanya karşısında 1-0 öne geçirdi. Turnuvanın tek kadınlar finalinde Alman Angelique Kerber ile İsviçreli Belinda Bencic, çiftlerde ise Federer-Bencic ile Zverev-Kerber bugün karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hopman Kupası Alexander Zverev Roger Federer

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