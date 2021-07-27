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Roger Schmidt: Fenerbahçe söz konusu olamaz

27.07.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Roger Schmidt: Fenerbahçe söz konusu olamaz

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray ile 5-1'in rövanşında oynayacakları karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu.

Yine kazanmak istediklerini kaydeden Alman teknik adam, "Kutlama yapmak için erken, maça odaklanmalı ve yarın kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız. Fatih Terim çok önemli bir teknik adam, Türkiye için çok önemli başarıları var" dedi.

"İLK 11'İMİ ŞU ANDA AÇIKLAMAYACAĞIM"

Fatih Terim gibi 11'i açıklayıp açıklamayacağı sorulan Schmidt, "İlk 11'i şu anda açıklamayacağım, aynı 11 de olabilir, buna yarın karar vereceğim. Yedek oyuncularımızdan da olabilir, buna karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE? GÖRÜŞMEDİM"

"Sezon başında Fenerbahçe ile görüştünüz mü?" şeklindeki soruyu yanıtlayan antrenör, "Görüşmedim. PSV'de çok mutluyum, böyle bir şey söz konusu olamaz." cevabını verdi.


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