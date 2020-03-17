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Roland-Garros'a koronavirüs darbesi!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.03.2020 19:04 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok izlenen tenis organizasyonu olan Roland-Garros, koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Roland-Garros'a koronavirüs darbesi!

Koronavirüs salgını devam ediyor. Spor organizasyonlarının birçoğunun ertelenmesinin ardından Roland-Garros'dan da açıklama geldi. Dünyanın en çok izlenen turnuvasından olan Roland-Garros ileri bir tarihe ertelendi.

Fransa Açık Tenis Turnuvası, kısaca Fransa Açık, orijinal ismi ile Tournoi de Roland-Garros, her yıl Mayıs ayında Paris'te bulunan Stade Roland Garros'da düzenlenen turnuva koronavirüs nedeniyle askıya alındı.

İŞTE YENİ TARİH

24 Mayıs - 7 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Rolland Garros, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Eylül - 4 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

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Tenis roland garros federer nadal

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