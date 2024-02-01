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  4. Rölyef sanatçısı polis memuru bakır üzerine yaptığı işlemelerle Türk kültürünü anlatıyor

Rölyef sanatçısı polis memuru bakır üzerine yaptığı işlemelerle Türk kültürünü anlatıyor

AA AA
01.02.2024 12:30 | Son Güncelleme:
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Uşak'ta görevli polis memuru Muhammet Sait Bozkurt, hobi olarak başladığı rölyef sanatında Türk kültürünü bakır levhalara işleyerek anlatıyor.

Ülkenin farklı bölgelerinde 31 yıldır görev yapan polis memuru Bozkurt, Sivas'ta görev yaptığı sırada rölyef sanatçısı Necmettin Sadıkoğlu ile tanıştı.

Sadıkoğlu'nun eserlerinden etkilenerek ustasından eğitim alan Bozkurt, yaptığı çizimleri bakır levhaların üzerine taşıyarak kabartmalarla figürlere boyut kazandırıyor.

Geleneksel el sanatları arasında yer alan bakır rölyeflerle genelde Anadolu Türk kültürünü yansıtan Bozkurt, 2019'dan bu yana görev yaptığı Uşak'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini de tablolarına taşıyor.

Görev yaptığı illerde açtığı sergilerle de tanınan Bozkurt, sanatı gelecek nesillere aktarmak üzere Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda eğitimler veriyor.

Muhammet Sait Bozkurt, AA muhabirine, rölyef sanatıyla tanıştığı günden bu yana hiç ara vermediğini, her gün üretmeye çalıştığını söyledi.

Sivas'ta Necmettin Sadıkoğlu ile tanışana kadar bu sanata dair bir bilgisinin olmadığını aktaran Bozkurt, "Bu tabloları görüyordum ama nasıl yapıldığını bilmiyordum. Hocamın yaptığını görünce meraklandım. O da yardımcı oldu, öğretti. Bugünlere kadar geldik. Verdiği ödevleri de yaptım." dedi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE ÖZEL TABLOLAR

Sadıkoğlu ile birlikte 2017 yılında 15 Temmuz şehitlerinin bayrağa yazılı isimlerini bakır tablolar üzerine işleyerek ailelerine gönderdiklerini dile getiren Bozkurt, tabloları yaparken başka bir dünyanın kapılarını araladığını belirtti.

Polisliğin zor ve yorucu bir meslek olduğuna değinen Bozkurt, sözlerine şöyle konuştu:

"Bizim meslek insanı yorar. Psikolojik yönden ve bedenen yorar. Bu da beni bir şekilde rehabilite ediyor. Rahatlıyorum ben bu tabloları yaparken. Yani hepsine baktığım zaman evladım gibiler. Beğenmediğim bir tabloyu da zaten bir başkasına vermem. İsteyenler oluyor, beğenmezsem hiç kimseye vermem tekrardan yaparım."

Açtığı sergilere gelen ziyaretçilere polis olduğunu söylediğinde, insanların şaşırdığını anlatan Bozkurt, "İnsanlar farklı karşılıyorlar. Sanki beklemedikleri bir meslek grubunda çalışıyormuşum da bu işi yapıyormuşum gibi. İnsanların tepkileri gayet iyi, olumlu. Bu da beni ayrıca motive eden bir şey." diye konuştu.

Rölyef sanatı üzerine alaylı bir gelenekten geldiğini, bu kültürü aktarmak gibi bir ödevinin de olduğunu anlatan Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birilerine öğretmek güzel bir duygu. İnsan, sanatın içinde yaşamalı. Özellikle çocuklarımızı sanatın herhangi bir dalına yönlendirmek lazım. Bizim kadim sanatlarımız var. Bu sanatların ölmemesi lazım. Özellikle anne babalar buna özel olarak ilgi göstermeli. Çocuklarımızı sanatsız bırakmamalıyız."

Bozkurt, kendisine kurs verme konusunda önemli destekler veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu'ya şükran borçlu olduğunu da sözlerine ekledi.

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Polis memuru Bakır çizim

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