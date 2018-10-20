Cengiz'li Roma'yı yıktılar!

Cengiz Ünder'in 71 dakika sahada kaldığı maçta Roma, evinde SPAL'a 2-0 yenildi. 38. dakikada Andrea Petagna'nın penaltıdan attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti. 56. dakikada SPAL, Kevin Bonifazi'nin golüyle farkı 2'ye çıkarttı.
Maçın 75. dakikasında ise konuk ekip SPAL'dan Vanja Milinkovic-Savic ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Milli oyuncu Cengiz Ünder, 62'nci dakikada sarı kart görürken, 71. dakikada ise yerini Ante Coric'e bıraktı.
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