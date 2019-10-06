SPOR

Roma 1 - 1 Cagliari

İTALYA HABERLERİ  | 06.10.2019 19:04 | Son Güncelleme

Serie A'nın 7. haftasında Roma, konuk ettiği Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

Roma 1 - 1 Cagliari

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabakaya iki takım da dengeli başlarken, 25. dakikada gelişen Cagliari atağında hakem Davide Massa, VAR kararıyla penaltı noktasını gösterdi. 26. dakikada Joa Pedro’nun penaltı atışını gole çevirmesiyle konuk ekip, 1-0 öne geçti.

Bu gole yanıt ev sahibi takımdan 31. dakikada geldi. Gelişen Roma hücumunda Justin Kluivert’ın sağdan ceza sahası içine ortaladığı topu Luca Ceppitelli ters dokunuşla kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarı ev sahibi Roma’nın peş peşe geliştirdiği ataklarla geçti.

KALINIC'İN GOLÜ VAR'A TAKILDI
Sarı-kırmızılı takım, 89. dakikada Nikola Kalinic ile gol buldu ancak hakem Massa, VAR'dan gelen uyarı sonrasında faul gerekçesiyle golü vermedi. Roma tribünleri bu karara yoğun tepki gösterdi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken, iki takımda 1'er puan aldı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Roma, kendi ligi Serie A'daki puanını, bu maçtan aldığı 1 puanla 12'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı.

Bu arada, maçın sonunda Roma tarafından karşılaşmanın hakemi Massa'ya yoğun tepki gösterilirken, Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca da sert itirazından ötürü maçın hakeminden kırmızı kart gördü.

PARTNERİşte ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti! İşte ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti!
Ozan Kabak'a dev talipOzan Kabak'a dev talip
Marchisio'dan sürpriz kararMarchisio'dan sürpriz karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
roma cagliari

En Çok Okunan Haberler

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Süper Lig'de ilk hoca ayrılığı yaşanabilir

Süper Lig'de ilk hoca ayrılığı yaşanabilir

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e şok yanıt

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e şok yanıt

Sivas'tan müthiş geri dönüş

Sivas'tan müthiş geri dönüş

Liverpool 59 yıllık rekorun peşinde

Liverpool 59 yıllık rekorun peşinde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roma 1 - 1 Cagliari

Roma, Cagliari'yi geçemedi

Milan, Ozan Kabak'ın peşinde

Ozan Kabak'a dev talip

Claudio Marchisio futbolu bıraktı

Marchisio'dan sürpriz karar

Lecce 0 - 1 Roma

Roma, Dzeko ile güldü

Juventus 2 - 0 SPAL (Serie A)

Juve kendini sıkmadı

Romalı futbolcu Juan Jesus'a kendi taraftarından ırkçı saldırı

Kendi taraftarından ırkçı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.