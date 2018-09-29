Çizme'de derbi Roma'nın!

Serie A’nın 7. haftası Roma derbisiyle açıldı. Olimpiyat Stadı’nda Lazio’yu konuk eden Roma, 45. dakikada Lorenzo Pellegrini’nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Lazio, 67. dakikada Ciro Immobile’nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi. Çabuk toparlanan Roma, 71. dakikada Aleksandar Kolarov, 86. dakikada Federico Fazio’nun fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Roma’da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti. Bu sonuçla Roma, 11 puan ve maç fazlasıyla ligde 5. sıraya yükseldi. Lazio ise 12 puanla 4’üncü sırada kaldı.
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