SPOR

Çizme'de derbi Roma'nın!

İTALYA HABERLERİ  | 29.09.2018 19:44 | Son Güncelleme

Serie A'nın 7. haftası Roma-Lazio derbisine sahne oldu. Cengiz Ünder'in takımı Roma evinde Lazio’yu 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Cengiz Ünder maçta süre alamadı.

Çizme'de derbi Roma'nın!

Serie A’nın 7. haftası Roma derbisiyle açıldı. Olimpiyat Stadı’nda Lazio’yu konuk eden Roma, 45. dakikada Lorenzo Pellegrini’nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Lazio, 67. dakikada Ciro Immobile’nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi. Çabuk toparlanan Roma, 71. dakikada Aleksandar Kolarov, 86. dakikada Federico Fazio’nun fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Roma’da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti. Bu sonuçla Roma, 11 puan ve maç fazlasıyla ligde 5. sıraya yükseldi. Lazio ise 12 puanla 4’üncü sırada kaldı.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıtCristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt
Totti ile De Rossi arasında dikkat çeken Cengiz Ünder diyaloğuTotti ile De Rossi arasında dikkat çeken Cengiz Ünder diyaloğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Roma-Lazio Cengiz Ünder Lorenzo Pellegrini Ciro Immobile aleksandar kolarov Fazio

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi Atiba sürprizi

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi Atiba sürprizi

Swansea Ayew'i elinden çıkarmak istiyor

Swansea Ayew'i elinden çıkarmak istiyor

Fenerbahçe Kia Vaughn ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Kia Vaughn ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Mame Biram Diouf'a transfer teklifi yapacak

Fenerbahçe Mame Biram Diouf'a transfer teklifi yapacak

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çizme'de derbi Roma'nın!

Çizme'de derbi Roma'nın!

Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt

Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt

Totti ile De Rossi arasında dikkat çeken Cengiz Ünder diyaloğu

Totti ile De Rossi arasında dikkat çeken Cengiz Ünder diyaloğu

Cengiz Ünder'e büyük gurur

Cengiz Ünder'e büyük gurur

Roma 4 - 0 Frosinone (İtalya Serie A)

Roma 4 - 0 Frosinone (İtalya Serie A)

Bologna 2 - 0 Roma (İtalya Serie A)

Bologna 2 - 0 Roma (İtalya Serie A)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.