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Roma 3 - 3 Genoa

İTALYA HABERLERİ  | 25.08.2019 23:51 | Son Güncelleme

Serie A'nın ilk hafta maçında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in 1 gol attığı maçta Roma sahasında Genoa ile 3-3 berabere kaldı. Bu arada Roma'nin bir diğer golünü de transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Kolarov kaydetti.

Roma 3 - 3 Genoa

Serie A'nın ilk haftasında milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma evinde Genoa ile karşılaştı.

Maça fırtına gibi başlayan Cengiz Ünder, 6. dakikada attığı süper golle Roma'yı 1-0 öne geçirdi. 16'da Pinamonti beraberliği getirse de Roma, 30. dakikada bu kez Dzeko ile 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Dakikalar 43'ü gösterdiğinde Criscito penaltıdan attığı golle devrenin 2-2 bittiğini ilan eden isim oldu.

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf Roma oldu. 49'da Kolarov attığı golle maçta ev sahibi ekibi üçüncü kez öne geçirdi: 3-2.

Pes etmek bilmeyen Genoa, 70'te Kouame ile maçta yeniden eşitliği yakaladı ve durum 3-3 oldu.

Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Udinese 1 - 0 Milan
Cagliari 0 - 1 Brescia
Sampdoria 0 - 3 Lazio
SPAL 2 - 3 Atalanta
Torino 2 - 1 Sassuolo
Hellas Verona 1 - 1 Bologna

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Anahtar Kelimeler:
roma-genoa Cengiz Ünder

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