Roma 4 - 0 Frosinone (İtalya Serie A)

Roma, Serie A'nın 6. haftasında Olimpiyat Stadı'nda Frosinone karşı karşıya geldi.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, 2. dakikada attığı golle Roma'yı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, 28. dakikada Javier Pastore’nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. 35. dakikada Cengiz Ünder'in pasında Stephan El Shaarawy'nin rakip fileleri havalandırdı. İlk yarı bu sonuç ile bitti.

İkinci yarıda Roma, Aleksandar Kolarov'un golü ile skoru 4-0 yaptı. Mücadelenin geri kalan dakikasında gol olmayınca Roma, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Roma, puanını 8'e çıkarırken, Frosinone ise 1 puanda kaldı.

Maça 11'de başlayan Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asist ile mücadeleyi tamamladı.

Juventus, Bologna’yı 2-0 yendi

Serie A'da lider durumda bulunan Juventus, sahasında ağırladığı Bologna'yı 2-0 yendi.

Paulo Dybala’nın 11. dakikada attığı golle Bologna karşısında 1-0 öne geçen Juventus, hemen ardından Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun pasında Blaise Matuidi'nin 16. dakikada kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı. İlk yarısı bu skorla biten maçta, başka gol olmadı.

Bu arada, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 64. Miralem Pjanic'in yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla Juventus, 18 puanla liderliğini korurken, Bologna 4 puanla 18. sırada kaldı.

