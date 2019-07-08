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Roma, Abdülkadir Ömür'ün menajerleriyle görüşüyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

İtalyan basını, Roma'nın Trabzonspor'un yıldız ismi Abdülkadir Ömür'ün transferi için oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiğini iddia etti.

Roma, Abdülkadir Ömür'ün menajerleriyle görüşüyor

Avrupa'da birçok kulübün gözdesi haline gelen Abdülkadir Ömür'e son olarak İtalyan devi Roma talip oldu.

Tutto Mercato'da yer alan habere göre Roma, 20 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını öğrenmek adına ilk adımı attı ve menajerlerle temasa geçti. Öte yandan Liverpool'un da Abdülkadir ile ilgilendiği ancak Roma'nın daha istekli ve daha ciddi olduğu belirtildi.

Haberde, Trabzonspor'un genç yetenek için 20 milyon Euro civarında bonservis istediğine de vurgu yapıldı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kısa süre önce yaptığı açıklamada Monaco'dan Abdülkadir için teklif aldıklarını ancak geri çevirdiklerini itiraf etmişti. Geçen sezon Süper Lig'de 29 maça çıkan Abdülkadir Ömür, takımı adına 5 gol atıp 8 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdülkadir Ömür Trabzonspor roma

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