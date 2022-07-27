Roma bu kez gerçekten yandı! Dybala'nın imza töreni dünya gündemine bomba gibi düştü

Juventus'un simge isimlerinden Dybala'nın ayrılığı sonrasında Roma araya girmiş ve Arjantinli oyuncuyu geçtiğimiz günlerde renklerine katmıştı. Roma'da taraftarların bir hayli sevindiği bu olay karşısında yönetim sessiz kalmadı ve ilginç bir imza töreni düzenledi.

FORMA SATIŞ REKORU KIRILDI

Roma'yla 3 yıllık sözleşme imzalayan Dybala'nın transferinin duyurulmasının ardından saatler içinde 500 binden fazla forma satıldı. Bu sayıya bugüne kadar yaklaşan tek oyuncu Cristiano Ronaldo'ydu. Portekizli yıldızı geride bırakan Dybala için olağanüstü bir imza töreni düzenlendi.

BÖYLE İMZA TÖRENİ TARİHTE GÖRÜLMEDİ

Taraftarların büyük mutluluk yaşadığı Dybala'nın takıma katılmasının ardından tarihte görülmemiş cinsten bir imza töreni düzenlendi. Roma'daki Kolezyum Meydanı'nda gerçekleştirilen törene binlerce insan katıldı. Bu tören sadece İtalya değil, dünya gündemine de oturdu.



