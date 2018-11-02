Roma Cengiz Ünder'i bırakmayacak

Milli oyuncu Cengiz Ünder, Roma'ya transfer olduktan sonra İtalya'da en sevilen oyuncuların başında gelmeye başladı. Genç oyuncu, futboluyla göz doldururken devre arası transfer döneminin de şimdiden gözde ismi oldu. Arsenal, Barcelona, Manchester City, Tottenham gibi kulüplerin transfer listesine giren yıldız futbolcuyu, kulübü takımda tutmak istiyor. Roma Sportif Direktörü Monchi, İtalyan basınına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Takımın Cengiz'e ihtiyacı var. Haziran ayına kadar Cengiz için gelecek bütün teklifleri reddedeceğiz. Masal gibi yüksek bir rakam teklif edilse bile, Roma'da kalacak" diye konuştu.
Galatasaray Mısırlı Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty ile sözleşme imzaladı!
Fenerbahçe'nin muhtemel Galatasaray 11'i
Galatasaray'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi
Gökhan Töre'nin futbol hayatı tehlikede
Fikret Orman: Şampiyonluk kupasını kaldıracağız
Cristiano Ronaldo, gönlünü İtalyan model Manuela Ferrera'ya kaptırdı
Çin'de Tardelli'ye ilginç ceza
FIFA'dan Nyantakyi'ye ömür boyu men cezası
Cristiano Ronaldo: Sadece ben ve Messi...
Brandon Vincent 24 yaşında futbolu bıraktı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch'tan müthiş gol!
Okuyucu Yorumları 0 yorum