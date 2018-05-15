Roma, Cengiz Ünder için gelen 35 milyon Euro'yu reddetti!

Arsenal ve Monaco'nun, Roma'da parlayan Cengiz Ünder için 35 milyon euroluk teklif yaptığı ancak reddedildiği yazıldı. Roma’da harika bir ikinci yarı geçiren Cengiz Ünder için İtalya’dan flaş bir transfer iddiası geldi.
İtalyan basını, Monaco ve Arsenal’in Cengiz Ünder için Roma’ya 35 milyon euroluk bir teklif yaptığını ancak kabul edilmediklerini yazdı. Roma’nın milli oyuncumuz için 50 milyon euroluk bir bedel talep ettiği ve bu rakamın altına satmayı düşünmediği kaydedildi.
Bu sezon Roma’da 32 maça çıkan Cengiz Ünder, 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
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