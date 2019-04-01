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Roma, Cengiz Ünder için toplanıyor

İTALYA HABERLERİ  | 01.04.2019 22:51 | Son Güncelleme

Roma, Cengiz Ünder ve menajeriyle oyuncunun akıbetini belirleyecek yol haritası için görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Roma'nın Cengiz Ünder için iki kararı mevcut.

İşte tüm detaylar...

Roma, Cengiz Ünder için toplanıyor

Roma'nın milli oyuncusu Cengiz Ünder 2 ayı aşkın sahalardan uzak kalmasına sebep olan sakatlığı atlatmasının ardından takımının evinde Napoli'ye 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 82. dakikasında Diego Perotti'nin yerine oyuna girerek sahalara geri dönmüştü.

Roma'nın milli oyuncusu Cengiz Ünder 2 ayı aşkın sahalardan uzak kalmasına sebep olan sakatlığı atlatmasının ardından takımının evinde Napoli'ye 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 82. dakikasında Diego Perotti'nin yerine oyuna girerek sahalara geri dönmüştü.

İtalyan ekibi önümüzdeki günlerde Cengiz Ünder'in geleceğini değerlendirmek üzere toplanacak.

İtalyan ekibi önümüzdeki günlerde Cengiz Ünder'in geleceğini değerlendirmek üzere toplanacak.

Corrierre Dello Sport'un haberine göre milli oyuncunun menajeri ile bir toplantı gerçekleştirilecek.

Corrierre Dello Sport'un haberine göre milli oyuncunun menajeri ile bir toplantı gerçekleştirilecek.

İtalyan ekibinin Cengiz Ünder'in takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak kendisine gelecek tekliflere bakacağı belirtilen haberde, adı Arsenal, Bayern Münih, Monaco ve Real Madrid ile anılan 21 yaşındaki oyuncu için iyi bir teklif gelmesi halinde bu teklifin vurgulanacağı vurgulandı.

İtalyan ekibinin Cengiz Ünder'in takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak kendisine gelecek tekliflere bakacağı belirtilen haberde, adı Arsenal, Bayern Münih, Monaco ve Real Madrid ile anılan 21 yaşındaki oyuncu için iyi bir teklif gelmesi halinde bu teklifin vurgulanacağı vurgulandı.

Roma; beklediği teklifi alamaması halinde Cengiz Ünder'e, 800 milyon Euro olan net kazancını iki katına çıkartacak bir sözleşme teklifi yapacak.

Roma; beklediği teklifi alamaması halinde Cengiz Ünder'e, 800 milyon Euro olan net kazancını iki katına çıkartacak bir sözleşme teklifi yapacak.

Cengiz, halihazırda Roma kadrosunda kazancı en düşük isimlerden biri konumunda.

Cengiz, halihazırda Roma kadrosunda kazancı en düşük isimlerden biri konumunda.

Roma'nın 2017 yazında 14,25 milyon Euro karşılığında transfer ettiği milli oyuncu bu sezon Roma formasıyla çıktığı 26 maçta 6 gol atıp 9 asist yaptı.

Roma'nın 2017 yazında 14,25 milyon Euro karşılığında transfer ettiği milli oyuncu bu sezon Roma formasıyla çıktığı 26 maçta 6 gol atıp 9 asist yaptı.

İlk olarak 19 Ocak'ta oynanan Torino maçında sakatlanan ve 1 ayı aşkın bir süre sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder takımının 23 Şubat tarihinde Frosinone ile oynadığı maç öncesi yapılan antrenmanda bir kez daha sakatlanmıştı.

İlk olarak 19 Ocak'ta oynanan Torino maçında sakatlanan ve 1 ayı aşkın bir süre sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder takımının 23 Şubat tarihinde Frosinone ile oynadığı maç öncesi yapılan antrenmanda bir kez daha sakatlanmıştı.
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roma Cengiz Ünder

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