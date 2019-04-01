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Roma, Cengiz Ünder için toplanıyor

Roma'nın milli oyuncusu Cengiz Ünder 2 ayı aşkın sahalardan uzak kalmasına sebep olan sakatlığı atlatmasının ardından takımının evinde Napoli'ye 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 82. dakikasında Diego Perotti'nin yerine oyuna girerek sahalara geri dönmüştü.

İtalyan ekibi önümüzdeki günlerde Cengiz Ünder'in geleceğini değerlendirmek üzere toplanacak.

Corrierre Dello Sport'un haberine göre milli oyuncunun menajeri ile bir toplantı gerçekleştirilecek.

İtalyan ekibinin Cengiz Ünder'in takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak kendisine gelecek tekliflere bakacağı belirtilen haberde, adı Arsenal, Bayern Münih, Monaco ve Real Madrid ile anılan 21 yaşındaki oyuncu için iyi bir teklif gelmesi halinde bu teklifin vurgulanacağı vurgulandı.

Roma; beklediği teklifi alamaması halinde Cengiz Ünder'e, 800 milyon Euro olan net kazancını iki katına çıkartacak bir sözleşme teklifi yapacak.

Cengiz, halihazırda Roma kadrosunda kazancı en düşük isimlerden biri konumunda.

Roma'nın 2017 yazında 14,25 milyon Euro karşılığında transfer ettiği milli oyuncu bu sezon Roma formasıyla çıktığı 26 maçta 6 gol atıp 9 asist yaptı.